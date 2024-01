Gut gemacht Nahrung für Körper und Geist gespendet

Bücher für Grundschulkinder Lesen bildet und das gilt schon im Kindesalter. Bücher erschließen die Welt, und es gibt immer was zu lernen. Ganz besonders, wenn es um die eigene Stadt geht. Wer in Zukunft die Grundschule Hardt besucht, könnte von einem Dreikäsehoch erklärt bekommen, welche Herkunft und Bedeutung die Straßennamen in diesem Stadtteil haben. Der Heimat- und Bürgerverein Hardt hat drei Klassen insgesamt 90 Exemplare des Buches über Straßennamen in Hardt geschenkt. Drei Jahre hat Autor Herbert Kemmerling für das Buch im Din-A5-Format recherchiert. Die Bücher übergab Marcel Hülsers, Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins Hardt, an Holger Michael, Leiter der Gemeinschaftsgrundschule.