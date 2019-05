Mönchengladbacherin an Leukämie erkrankt : Typisierungsaktion für Stammzellenspender am Samstag in Viersen

Typisierungsaktion für Stammzellenspender am Samstag in Viersen

Mönchengladbach/Viersen Zwei Frauen aus Mönchengladbach und Viersen sind an Blutkrebs erkrankt und brauchen einen Stammzellenspender. Am Samstag gibt es deshalb eine Typisierungsaktion.

Doris und Sabine sind zwei Frauen aus Rheydt und Viersen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Eine Stammzellenspende ist für beide die einzige Überlebenschance. Freunde und Familien der Betroffenen organisieren deshalb eine Typisierungsaktion. Am Samstag, 11. Mai, 10 bis 15 Uhr, ist es so weit. Im Gemeinderaum der evangelischen Kreuzkirche an der Hauptstraße 120 in Viersen kann sich jeder gesunde Bürger zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS, ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei, registrieren lassen.