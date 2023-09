Mönchengladbacherin bei Kuppelshow Weshalb Natalie bei „Princess Charming“ mitmacht

Natalie ist eine von 20 Teilnehmerinnen, die in der der dritten Staffel der RTL+-Sendung um die Gunst von „Princess Charming“ kämpfen. Wöchentlich fliegen Kandidatinnen raus, bis am Ende eine Gewinnerin übrig bleibt. Die erste Folge wurde am 1. September ausgestrahlt, insgesamt wird es neun Folgen geben – und eine weitere, in der die Kandidatinnen sich wiedersehen. Die Sendung wird auf RTL+ übertragen.