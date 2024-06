Kolumne Denkanstoß Zu Besuch

In der Westukraine merkt man nicht so viel vom Krieg. Gelegentlich sieht man Kriegsverwundete im Straßenbild. Es fallen keine Bomben, manchmal gibt es Alarm – dann muss man in den Bunker. Oder man sieht Drohnen. Die Drohnen sind nicht vom russischen Aggressor, sondern vom ukrainischen Militär, das die Straßen abfliegt um Männer zu finden, die noch nicht zum Kriegseinsatz registriert sind. Dabei fehlen überall Arbeitskräfte. Schulen wurden bereits geschlossen, in den Altenheimen gibt es kein Personal mehr, typische „Männerarbeit“ wird von Frauen gemacht, oder bleibt liegen. Man sieht das an den verwahrlosten Gärten und Anlagen, an den kaputten Autos am Straßenrand.