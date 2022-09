Flaggen auf halbmast : Mönchengladbacher trauern um die Queen

Nicht nur vor diesem Haus in Hehn hängt die britische Flagge am Freitag auf halbmast. Foto: Leonie Miß

Mönchengladbach In Mönchengladbach leben mehr als 400 Briten. Die Nachricht vom Tod der Queen stimmt nicht nur sie, sondern viele Menschen in der Stadt traurig. Was ein früherer britischer Verbindungsoffizier, ein Anhänger der Royals und der Oberbürgermeister sagen.

Von Leonie Miß und Leslie Brook

Auf halbmast hängt der Union Jack am Fahnenmast in einem Vorgarten in Hehn. Auch an den Rathäusern war Trauerbeflaggung angeordnet worden. Denn nicht nur das Vereinigte Königreich ist in tiefer Trauer um die am Donnerstag gestorbene Queen Elizabeth II. Auch in Mönchengladbach ist die Anteilnahme groß – nicht nur bei den Briten, die hier leben, auch bei anderen Fans der Royals. Wie bei Dirk Schmidt, vor dessen Haus die britische Flagge am Freitag im leichten Wind weht. „Es ist sehr schade, dass die Queen nun gestorben ist“, sagt Schmidt, „sie hat einen ja das ganze Leben begleitet“.

Schmidt hat Verwandtschaft in England. Noch vor drei Wochen seien seine Cousine und ihre Familie bei ihm zu Besuch gewesen, erzählt der Gladbacher, „da hing die Fahne aber noch oben am Fahnenmast.“

Auch am Rathaus Abteiberg war am Freitag Trauerbeflaggung angeordnet worden. Foto: Leslie Brook

Durch seine Cousine wurde er stets über den Zustand von Elizabeth II. auf dem Laufenden gehalten, sagt Schmidt. „Man wusste am Tag ja schon, dass es ihr nicht so gut geht. Meine Cousine hat mich angerufen. Bei der BBC wurde alle zwei Minuten über die aktuelle Entwicklung berichtet.“ Vom Tod der Monarchin habe der Gladbacher dann aber über die deutschen Nachrichten erfahren.

Sein Onkel habe in Gloucester im Südwesten Englands eine Privatschule betrieben. Die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip hätten diese sogar besucht und seinem Onkel die Hand gegeben. Auch zur exklusiven „Garden Party“ am Buckingham Palace in London seien sein Onkel und seine Tante eingeladen worden. Durch die vielen Erzählungen sei es für Schmidt so gewesen, als hätte er die Queen und ihre Familie selbst gekannt.

OB Felix Heinrichs würdigt das Verdienst von Königin Elizabeth II. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach hat ein besonderes Verhältnis zu Großbritannien, denn bis 2013 waren tausende britische Soldaten im Joint Headquarters stationiert. „Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges ist es gelungen, wieder ein friedliches und freundschaftliches Miteinander unserer Länder zu erreichen. Die Queen hat dazu entscheidend beigetragen und dafür sind wir ihr dankbar“, teilte Oberbürgermeister Felix Heinrichs mit. „Unsere Gedanken sind bei der königlichen Familie. Dies werde ich auch unseren englischen Partnerstädten gegenüber in einem Brief ausdrücken“, so der OB weiter. Zu drei Partnerstädten in Großbritannien unterhält Mönchengladbach Kontakte. 432 Briten haben laut Stadt ihren Wohnsitz in Mönchengladbach (Stand Ende 2021).

Ex-Verbindungsoffizier Alistair Clark schmerzt der Verlust sehr. Foto: Stadt Mönchengladbach