„Selbstloser Einsatz“ bei Wohnungsbrand Mönchengladbacher mit Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet

Donsu Kostenpflichtiger Inhalt berichtete unserer Redaktion damals, wie er die bangen Minuten im Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße in Dahl erlebt hat. Wie häufig in solchen Fällen sah er sich nicht als Held. Es sei eine Selbstverständlichkeit gewesen, erklärte der Mann, der auch lieber anonym bleiben wollte. Bis zu dem Brand sei es ein gewöhnlicher Montag gewesen in diesem Dezember. Donsu hatte sich als Vermieter zu einer Schlüsselübergabe verabredetet. Und wie der Zufall es wollte, kam sein Gegenüber deutlich zu spät. So spät, dass Donsu schon fast wieder fahren wollte. Doch der Termin konnte stattfinden. Und während eben dieses Termins erblickte Donsu schwarzen Rauch aus dem Fenster eine Etage tiefer aufsteigen. „Mir war sofort klar: Da brennt es“, hatte der Retter damals den Moment beschrieben.