Fahrerflucht nach Kollision : Mönchengladbacher stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall auf der A 67 in Maasbree in der niederländischen Provinz Limburg ist ein 37-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach gestorben. Seine beiden Mitinsassen (35 und 52) wurden verletzt.

Wie die Polizei in Limburg mitteilte, waren zwei Autos an dem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag beteiligt. Ein Auto war gegen 3 Uhr auf das Fahrzeug des Mönchengladbachers aufgefahren, das daraufhin Feuer fing. Der Unfallverursacher flüchtete, sein demoliertes Auto blieb zurück. Ob sich in dem Wagen noch mehr Insassen befanden, ist nicht bekannt. Laut Polizei war das Auto nicht als gestohlen gemeldet.