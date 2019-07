Kolumne Denkanstoß : Auf dem rechten Auge blind?

Mönchengladbach Unser Autor hat keine Angst vor Schläfern, aber vor schlafenden Behörden.

Ich habe Angst vor schlafenden Behörden. Meine Angst wächst von Fall zu Fall. Denn es wird für mich immer schwerer, die Pannen zu durchschauen. Nach zehn NSU Morden war ich fest davon überzeugt, dass der Verfassungsschutz aufgewacht sei. Sein Versagen würde er aufgearbeitet und sich dabei neu aufgestellt haben. Spätestens nach dem NSU-Prozess sei die rechtsradikale Szene im Blick, um solche Morde in Zukunft zu verhindern. Auf den Verfassungsschutz kannst du dich nun verlassen. So dachte ich. Nach dem Mord an Walter Lübke weiß ich, dass es ein Fehlschluss war. Rechtsradikale tauchen auf und tauchen ab, ohne dass der Verfassungsschutz zugreift. V-Leute werden gehegt und gepflegt, obwohl sie unter Umständen sogar den Tätern zuarbeiten. Wichtige Fragen bleiben unbeantwortet. Ist der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten ein einsamer Wolf oder gehört er zu einem Rudel? Gibt es in der Szene überhaupt Einzeltäter ohne eine Verbindung zu einem Netzwerk? Wo kommen die Waffen her? Fast verharmlosend werde ich vertröstet, dass der Verfassungsschutz und vielleicht auch andere Behörden auf dem rechten Auge blind sind. Dafür könnten sie mit dem anderen Auge gut sehen. Da entgehe ihnen nichts. Dabei ist dort im Moment kaum etwas zu sehen. Ich will keinen Verfassungsschutz, der einäugig blinde Kuh spielt.