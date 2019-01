Betrugsfall in Mönchengladbach: Spenden erschwindelt: Vater schweigt

Mönchengladbach Sieben Monate lang sammelte ein 41-Jähriger Spenden für seine angeblich krebskranke Tochter ein. Schon länger wird wegen Betrugs ermittelt. Denn das Mädchen ist gesund. Jetzt gibt es in dem Fall eine weitere Beschuldigte.

Mindestens 160 Menschen haben dem 41-Jährigen vertraut. Sie spendeten ihm Geld, weil sie Mitleid hatten. Denn der Mönchengladbacher hatte ihnen allen vom „Schicksal“ seiner kleinen Tochter berichtet. Das kleine Mädchen, so verbreitete er auch über das Internet, habe eine seltene Leukämieerkrankung. Die einzige Überlebenschance für Amelie, so der Name seiner Tochter, sei eine alternative Heilmethode, die in Deutschland nicht von den Krankenkassen bezahlt werde und 15.000 Euro koste. Unter der Überschrift „Papa hilft dir“ rief er zu Spenden auf.