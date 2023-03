Gesundheit in Mönchengladbach Monika Kluth „behandelt“ die Seele

Monika Kluth ist 68 Jahre alt. In Mainz geboren, lebt sie seit ihrem 16. Lebensjahr am Niederrhein. In Düsseldorf studierte sie Medizin und absolvierte ihre Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie an der Mönchengladbacher LVR-Klinik. Von 1996 bis 2015 war sie in der eigenen Praxis tätig. Seitdem arbeitet sie als Psychiaterin und Psychotherapeutin beim Medizinischen Versorgungszentrum MVZ für Onkologie am Standort Hugo-Preuß-Straße in Rheydt.