Politik in Mönchengladbach : Politiker zeigen Solidarität mit jüdischer Gemeinde

Düsseldorf/ Mönchengladbach Mönchengladbacher Politiker haben parteiübergreifend ein Zeichen der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde gezeigt. Vor dem Landtag in Düsseldorf trafen sie die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Leah Floh.

Ein parteiübergreifendes Zeichen der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde haben Mönchengladbacher Politiker im Landtag gezeigt. Anlässlich der Aktuellen Stunde des Parlaments zu den antisemitischen Ausschreitungen der vergangenen Woche trafen sie die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Leah Floh. An dem Gespräch nahmen die Landtagsabgeordneten Andreas Terhaag (FDP), Frank Boss und Jochen Klenner (beide CDU) sowie Bürgermeisterin Josephine Gauselmann in Vertretung für den entschuldigten Landtagsabgeordneten Hans-Willi Körfges (beide SPD) teil.

Allen war wichtig, die Unterstützung für die Gemeindemitglieder in Mönchengladbach deutlich zu machen. Leah Floh berichtete, dass innerhalb der Gemeinde große Sorge um die Sicherheit bestehe. Da sei der Rückhalt der Zivilgesellschaft ermutigend und wichtig. Eine Solidaritätsveranstaltung findet am Donnerstag am Adenauerplatz in Mönchengladbach statt.