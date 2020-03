65 gemeinsame Jahre : Mönchengladbacher Paar will Eiserne Hochzeit im geliebten Garten feiern

Mönchengladbach 65 Jahre sind Marianne und Wilhelm Westerhoff Seite an Seite durchs Leben gegangen. Diesen Tag feiern sie dort, wo sie am liebsten sind.

Marianne und Wilhelm Westerhoff haben in den mehr als 65 Jahren ihres gemeinsamen Lebens viel erlebt. Auch die schweren Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Er wurde im Krieg verwundet und kam in Gefangenschaft. Am 25. März 1950 schlossen sie beim Standesamt den Bund fürs Leben. Jetzt lassen sie alles noch einmal Revue passieren. „Da kommen die ganzen Erinnerungen hoch“, sagt Marianne Westerhoff und ihr Blick schweift in den Garten.