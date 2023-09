Verkehr in Mönchengladbach Welche Alternativen es zu Autos in Innenstädten gibt

In Wien habe man damit begonnen, Parkplätze in kleine Treffpunkt-Oasen zu verwandeln, die häufig themenbezogen seien – ein kleiner, grüner Garten oder ein Angebot speziell für Kinder. Es sei wichtig, im Sommer nicht in der heißen Wohnung ohne Balkon zu bleiben. „Oslo geht noch einen Schritt weiter", so Reidl. In der norwegischen Metropole habe man sich zum Ziel gesetzt, soziale Teilhabe zu ermöglichen, und das möglichst konsumfrei. „Die Menschen sind eingeladen, sich dort aufzuhalten, wo es am schönsten ist." Ihre Prognose: „Es werden immer mehr Menschen auf engstem Raum zusammenleben."