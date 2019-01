Neues Kindergarten-Gesetz: „Neue Mittel garantieren Ausbau an Kita-Plätzen“

Mönchengladbach Ab 2020/21 sollen den Kitas jährlich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. „Das ist eine gute Nachricht für alle Familien“, finden die beiden Mönchengladbacher CDU-Landtagsabgeordneten Jochen Klenner und Frank Boss.

Das Land wird viel Geld in die Hand nehmen, um die Qualität und den Ausbau der Kindergartenplätze in Nordrhein-Westfalen voranzubringen. Das berichteten die beiden Mönchengladbacher CDU-Landtagsabgeordneten Jochen Klenner und Frank Boss, nachdem sich die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Leitideen eines neuen Kindergarten-Gesetzes geeinigt hatte. Ab 2020/21 sollen den Kitas jährlich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Das sei eine gute Nachricht für alle Familien, finden die beiden Abgeordneten. „Im Vordergrund steht für uns der Ausbau der Qualität. Mit dem zusätzlichen Geld soll zunächst in Personal, Sprachförderung und pädagogisches Angebot investiert werden“, betont Jochen Klenner, der selbst eine Tochter im Kindergartenalter hat. Außerdem sollen flexiblere Öffnungszeiten ermöglicht werden. Bisher bieten in der Stadt acht Kitas im Rahmen des KitaPlus-Projekts erweiterte Öffnungszeiten an.