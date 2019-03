Serie Kriminalfälle in MG : Der tote Junge im Baum

Nach der blutigen Familientragödie in Rheindahlen begann für die Polizei die Spurensuche. Marks Vater hatte die Mutter getötet und seinen Sohn schwer verletzt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Der 14-jährige Mark überlebte eine blutige Familientragödie. Drei Jahre später starb er einsam. Sein Schicksal bewegte die ganze Stadt.

Als die Feuerwehr Mark aus dem Baum schnitt, war der 17-Jährige schon drei Monate tot. Woran er starb, konnten auch die Rechtsmediziner nicht mehr genau feststellen. Das heißt: Eine organische Diagnose war nicht möglich, und Wunden auf der Seele kann man nicht sehen. Vielleicht erfror Mark. Vielleicht waren auch Alkohol oder Drogen ursächlich. Sicher ist: Mark hatte ein trauriges Leben. Das sprach sich Ende April 2017, nach dem Fund der Leiche, schnell in Windberg herum. In dem Stadtteil wurde der 17-Jährige tot in einer Eibe gefunden. Mark hatte sich mit einem Seil festgebunden, damit er im Schlaf nicht herunterfällt. Geschlossene Räume hatte der 17-Jährige schon lange nicht mehr ertragen können. Vielleicht, weil in einem solchen Raum drei Jahre zuvor das Schlimmste geschah, was einem Jungen passieren kann.

Am 24. Januar 2014 tötete ein 54-jähriger Mönchengladbacher seine Ehefrau mit 33 Messerstichen in Rheindahlen. Der Täter: Marks Vater. Der Zeuge: Mark selbst.

Info Eckdaten zum tragischen Fall 24. Januar 2014 In einer Wohnung in Rheindahlen ersticht ein Mann seine Frau und verletzt seinen Sohn schwer. 15. September 2014 Der Täter wird zu einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 29. April 2017 Ein Fußgänger findet die Leiche des Sohns.

Im Totschlagprozess vor dem Mönchengladbacher Landgericht schilderte der damals 14-Jährige, was er in der Wohnung mit ansehen und mit erleben musste. Zwischen der halbseitig gelähmten Mutter und dem seit Jahren arbeitsunfähigen Vater hatte es an dem Morgen wieder einmal Streit gegeben. Der oft und viel Alkohol trinkende Vater hatte die Nacht wie schon so oft in einer Hollywoodschaukel im Keller verbracht, war dann aber am Morgen wieder in die gemeinsame Wohnung gekommen und hatte offensichtlich auf Versöhnung mit seiner Frau gehofft. Doch wie Mark im Gerichtssaal schilderte, rief die Mutter immer wieder: „Raus, raus!“ Und: „Geh weg.“ Der Vater habe seine Frau festgehalten und beteuert, dass er sie doch liebe. Doch die Mutter wollte nicht mehr.

Mark wollte zwischen seinen Eltern zu vermitteln. Vergeblich. Sein Vater ging in die Küche und griff zum Messer. 33 Stiche zählte die Polizei später im leblosen Körper der Mutter. Der 14-jährige Mark hatte noch versucht, sie zu retten. Während sein Vater auf die Mutter einstach, sprang der Vierzehnjährige den Angreifer von hinten an. Doch der Vater war kräftiger. Er schleuderte seinen Sohn weg, drehte sich zu ihm um und stach auf den Brustkorb seines Jungen ein.

Marks Leiche im Baum. Das Foto von der Polizei zeigt, wie schwer zu erkennen war, dass dort ein Körper lag. Foto: Polizei MG

Voller Panik lief Mark aus dem Haus auf die Straße und rettete sich in ein Versicherungsbüro. Der Angestellte dort, dachte zunächst, der Junge habe ein rotes T-Shirt an, dann erst realisierte er: Das Oberteil war voller Blut. „Mein Vater will mich umbringen“, sagte Mark.

Die Messerattacke seines Vaters überlebte Mark nur knapp. Die Mutter war noch in der Wohnung gestorben. Das Gericht verurteilte den Vater im September 2014 wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft. Der Angeklagte habe im Affekt gehandelt, hieß es. Marks Vater brachte sich 2015 im Gefängnis um.

Zwei Tage vor der Bluttat hatte das Jugendamt erstmals von häuslicher Gewalt in der Familie erfahren. Der Vater sollte die Wohnung verlassen. Doch die Mutter nahm den Antrag zurück. Man habe sich wieder vertragen, hatte das Ehepaar erklärt, und die Sachbearbeiterin hatte ihm geglaubt. Nachbarn hatten die Mutter im Prozess als „liebevolle Frau“ beschrieben, der Vater sei ein „Kotzbrocken“ gewesen.

Die Trauerfeier für den 17-Jährigen war in Wickrath. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Doch der Junge machte sich Vorwürfe, dass er die Mutter nicht retten konnte. Eine Jugendpsychiaterin erklärte, Mark leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der zum Zeitpunkt des Prozesses 15-Jährige, der nach dem Tod der Mutter in ein Kinderheim kam, verweigerte den Schulbesuch. Er provozierte Betreuer und Heimbewohner. Anfangs nahm er noch die Gesprächstermine bei einer Therapeutin wahr, später nicht mehr. Nur mit einem Jungen redete Mark noch. Mit seinem Freund. Doch dann endete auch das. Die Aversion gegen geschlossene Räume verstärkte sich immer mehr. Weil die Betreuer im Kinderheim nicht weiter wussten, wurde entschieden, Mark in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie unterzubringen. Doch die Klinik lehnte ihn ab. Damit Mark nicht wegläuft, hätte man ihn fixieren müssen. Das wollte keiner. So kam Mark in eine pädagogische Ambulanz. Dort blieb er noch nicht einmal einen Tag. Ab Sommer 2015 lebte Mark auf der Straße. Streetworker vereinbarten Treffen mit ihm, gaben ihm Essen und Geld. Der 15-Jährige nahm nicht jede Vereinbarung wahr, manchmal blieb er einfach weg. Meistens hielt er sich irgendwo in der Nähe des Kinderheimes auf. Bäume und Hausdächer wurden zu seinen Schlafplätzen. Einmal hatte die Mutter seines Freundes angeboten, Mark könne zu ihnen ziehen. Doch der Junge lehnte ab.