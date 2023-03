Mönchengladbacher Kolumne Corgi James Komm, geh mit mir

Was habe ich nicht alles im Vorfeld unseres Rendezvous an Vorbereitungen getroffen. Als meine Besitzerin mir Disneys Ankunft recht kurzfristig mitteilte, eilte ich umgehend in den Hundesalon: Die Frisur muss sitzen. Ich ließ mir in letzter Minute die Krallen schneiden, da ist man ja ganz Gentleman. Ich verzichtete freiwillig auf einen, wenn auch geringen Teil meines Frühstücks, man will sich ja schließlich in hungriger Bestform beweisen. Ich irrlichterte im ganzen Haus herum, um sämtliche meiner Spielzeuge zu verstecken, nichts sollte dem Tête-à-Tête mit Disney im Weg stehen. Als sie dann endlich kam, befand ich mich in einer Art Panikraum, wenn auch voll freudiger Ekstase.