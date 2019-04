Amtsgericht Düsseldorf : Gladbacher klagt auf Aufnahme in die AfD

Mönchengladbach Der Computerfachmann war früher DVU-Mitglied.

Das Möchtegern-AfD-Mitglied sagte im Gespräch mit unserer Zeitung von sich, in der Politik-Landschaft weder rechts noch links angesiedelt zu sein. Ergang (52) wolle nur tätig werden, um gegen vermeintliche Missstände anzugehen. Also habe er sich nach dem Studium diverser Partei-Programme an die AfD gewandt, um Aufnahme gebeten. Dass er damit sang- und klanglos gescheitert ist, nicht einmal eine Begründung bekam, will er nicht hinnehmen. Ein solches Verhalten sei, so findet er, „nicht demokratisch legitimiert“. Doch damit liegt er wohl falsch: Grundsätzlich habe jeder Bürger das Recht „auf freie Entscheidung, mit wem er zusammen arbeiten will“, so die Richterin. Das gelte umgekehrt auch für jede Partei. Mehr noch: Laut Parteiengesetz dürfen Parteien „frei über die Aufnahme von Mitgliedern“ entscheiden. Weiter heißt es: „Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages braucht nicht begründet zu werden.“

Partei-Anwalt Thomas Röckemann, zugleich AfD-Vorsitzender in NRW, musste die Haltung seiner Partei im Prozess also mit keinem Wort erklären oder begründen. Die Richterin wies Kläger Ergang darauf hin, dass dessen Aufnahme- und Auskunfts-Begehren als „unbegründet“ einzustufen sei, seine Klage also abgewiesen werde. Ergang vermutet, dass die AfD ihn wegen einer früheren Mitgliedschaft in der DVU nicht in ihren Reihen haben will. Gewissheit wird er darüber aber nicht bekommen. Nur ein Urteil wird er am 30. April erhalten. Wie das ausgeht, kann er sich nun leicht ausrechnen. Nach seiner Perspektive befragt, gab er nach dem Prozess an, er werde dann eben parteilos tätig bleiben und sich als Bürger im Alleingang weiterhin gegen Lichtverschmutzung durch Werbetafeln wehren – zum Beispiel.