Kleidung und Deko für einen guten Zweck „Mönchengladbacher helfen“ eröffnet Spendenladen

„Die Idee, dass wir eine feste Anlaufstelle wollen, die stand schon ein bisschen länger im Raum“, berichtet Eva Baches von der Gruppe. Als dann Räume in der Zwischenraum-Passage frei wurden, habe man nicht lange gezögert. „Wir haben immer wieder Menschen, die uns netterweise Kleidung oder Sachspenden zukommen lassen“, sagt Eva Baches. Deswegen hat „Mönchengladbacher helfen“ bereits in der Vergangenheit immer wieder Gegenstände auf Trödel- und Flohmärkten verkauft. Mit dem Standort in Rheydt geht das jetzt auch dauerhaft. Feste Preise gibt es für die Artikel im „Sorgenfrei“ nicht. Wer ein neues Lieblingsstück gefunden hat, kann es gegen Spende mitnehmen. Die Einnahmen gehen an das Kernziel von „Mönchengladbacher helfen“: Obdachlose Menschen in Rheydt zu unterstützen und sie zu versorgen.