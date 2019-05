Rathaus Abtei : Ausgezeichnet!

Dieter Wolf bekam das Verdienstkreuz am Bande für sein jahrzehntelanges Engagement im Sport. Foto: Milena Reimann

Drei Mönchengladbacher haben für ihr ehrenamtliches Engagement in Sport, Kultur und Heimatverein Auszeichnungen im Rathaus Abtei erhalten – unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

Sie haben etwas in Mönchengladbach investiert, von dem viele heutzutage zu wenig haben: Zeit. Dafür wurden nun drei Männer von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, teilweise in Vertretung des Bundespräsidenten, mit verschiedenen Orden ausgezeichnet.

Dieter Wolf, Verdienstkreuz am Bande

Schon 49 Jahre lang ist Dieter Wolf Leichtathletiktrainer, beim 1. FC Mönchengladbach trainiert er noch heute die Sportler. Dafür hat er nun das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Er ist auch Fachwart für die Leichtathleten beim Stadtsportbund und nimmt Prüfungen zum Sportabzeichen ab. Bereits 2007 hatte er die Ehrennadel der Stadt Mönchengladbach erhalten. Der 81-Jährige trainierte in den 1980er Jahren auch englische Soldaten der Rheinarmee, von denen er zwei in Zusammenarbeit mit dem englischen Nationaltrainer auf die Olympischen Spiele vorbereitete. Er nahm mit Sportlern auch an diversen Europa- und Weltmeisterschaften teil. Jedes Jahr bereitet er ein bis zwei Schüler oder Schülerinnen auf die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule Köln vor. Auch ist es ihm ein Anliegen, Geflüchtete und Migranten über den Sport zu integrieren, wie er erzählt.

Info Verdienstorden der Bundesrepublik Auszeichnung Die Orden werden an an In- und Ausländer für Verdienste um das Gemeinwohl verliehen. Stufen Es gibt acht Stufen von der Medaille bis zur Sonderstufe des Großkreuzes.

Ulrich Sieberichs, Verdienstmedaille

Ulrich Sieberichs bekam die Verdienstmedaille für sein Engagement in der Kultur. Foto: Milena Reimann

Zwar wohnt Ulrich Sieberichs seit über 30 Jahren in Mönchengladbach, doch seine Heimat Rurich in Hückelhoven hat ihn nie losgelassen. Dort zieht er seit Jahren nicht nur als Nikolaus durch die Straßen und hält jedes Jahr im November am Lagerfeuer als Sankt Martin eine Rede übers Teilen, sondern organisiert auch als Zugkommandant die Kirmes. All diese Ämter habe er von seinem Vater übernommen, sagt der 62-Jährige. „Die Titel ohne Mittel, die haben wir“, habe sein Vater immer zu ihm gesagt, erzählt Sieberichs und lacht.

Doch sein „Hauptengagement“, sagt er selbst, liege in der Musik. Rund 30 Kilometer pro Strecke fährt er jede Woche zur Probe in sein Heimatdorf um in der Blaskapelle Tuba zu spielen. Sein Engagement zeigt Sieberichs aber auch in seiner neuen Heimat in Mönchengladbach Hardt, wo er ebenfalls musikalisch aktiv ist. „Tubisten sind rar, da spiele ich oft als Aushilfe in verschiedenen Gruppen“, sagt er. Vor allem in den Sommerferien sei er dann fast immer unterwegs – nicht selten mit seiner Frau, die auch Musik macht.

Wilfried Schäfer bekam die Ehrennadel der Stadt für das Engagement in Pongs. Foto: Milena Reimann

Wilfried Schäfer, Ehrennadel