Verkehrskontrolle in Mönchengladbach 29-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Gegen 15 Uhr wollten Beamte des Verkehrsdienstes den 29-jährigen Fahrer in seinem Pkw kontrollieren, da dieser verbotswidrig an der Straße Eickener Höhe auf die Hohenzollernstraße abgebogen war. Der Mann reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon und beging mehrere Verkehrsverstöße im Ortsteil Eicken. Die Flucht endete, als sich der Fahrer in eine Sackgasse an der Eickener Straße manövrierte. Dort versperrten die Einsatzkräfte ihm den Weg und unterbanden auch seinen Versuch, zu Fuß zu flüchten. Eine Kontrolle ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich hatten die Polizisten Anhaltspunkte dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Da er einen Drogenvortest ablehnte, nahmen sie den 29-Jährigen mit zum Polizeipräsidium, wo ein Amtsarzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der Maßnahmen entließ die Polizei den Fahrer, den nun mehrere Strafverfahren erwarten.