Langzeitarbeitslose gemeinnützig im Einsatz Soziales Projekt aus Gladbach für Fahrrad-Preis nominiert

Der Fahrrad-Preis, der vom Bundesverkehrsministerium und der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW initiiert wurde, wird am 20. Juni in Frankfurt vergeben. Das Gladbacher Projekt ist in der Kategorie „Service und Kommunikation“ nominiert. Der Sieger erhält 5000 Euro, der Zweitplatzierte wird mit 3000 und der Drittplatzierte mit 1500 Euro prämiert.