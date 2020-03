Mönchengladbacher sammelt Spenden auf seiner Tour : 1339 Kilometer mit dem Rad von Hamburg nach Dänemark

Mönchengladbach Stefan Mörkels, Vorstandmitglied des ADFC Mönchengladbach, sammelt während der Tour Spendengelder für den Verein Achtsam.

Auf der Internetseite https://spotwalla.com/locationViewer.php?id=759 kann die ganze Welt den Fortschritt der Fahrer verfolgen. Auch den von Mörkels, der mit dem Kürzel SWM angezeigt wird. Das Zwischenziel der 71 angemeldeten Fahrer liegt am nördlichsten Zipfel Dänemarks, in Skagen. „Ich will die Strecke in acht Tagen fahren. Ich rechne mit ungefähr 200 bis 250 Kilometer pro Tag“, sagt Mörkels wenige Stunden vor dem Start in Rheydt. Die Transcimbrica zeichne sich vor allem dadurch aus, dass es die erste noch winterliche Fahrt sei. Einen Wettbewerbsgedanken gebe es bei der Fahrt nicht. „Nein, das ist eine individuelle Langstreckenfahrt. Jeder fährt für sich, das ist kein Rennen“, betont Mörkels.

Sein Fahrrad ist mit allem bestückt, was er auf der Fahrt gebrauchen kann: ein Campingkocher, falls er sich eine Dose warm machen will, einen Extrasatz Klamotten, Werkzeug, falls eine Reparatur nötig ist. Und einen ersten Vorrat an Essen. „Wir starten am Samstag um 0.01 Uhr, da hat relativ wenig offen. Wenn einem da zwischendurch die Energie ausgeht, das ist dann doof. Dafür habe ich die Sachen dabei“, sagt er. Geschlafen wird übrigens in Holzhütten, die am Wegesrand stehen. „Das ist der Vorteil in Dänemark. Übertrieben gesagt haben sie alle fünf Kilometer eine Hütte am Rand, in die man sich reinlegen kann.“