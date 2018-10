Mönchengladbacher bietet schaurige Torten zu Halloween

Mönchengladbach Einmal herzhaft in eine dicke Spinne beißen. Das könnte eine Dschungelcamp-Aufgabe sein. Bei Peter Schuster aus Mönchengladbach ist es ein süßer Halloween-Torten-Genuss.

Hört sich gruselig an, aber bei Peter Schuster zergehen dicke Spinnen im Mund. Der gelernte Bäckermeister aus Mönchengladbach formt aus Teig, Schokolade, Creme und weiteren süßen Zutaten alles, was die Natur an Formen vorbringt. Tiere, Blumen, Autos, Senftuben, Kebap-Spieße – das alles hat er schon gemacht.