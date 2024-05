Neuer Standort für beliebte Veranstaltung Was die sechste Mönchengladbacher Bierbörse bieten wird

Die „Interevent GmbH“ rechnet insgesamt mit rund 20.000 Besuchern. „Das ist der Erfahrungswert der letzten Bierbörsen, die wir veranstaltet haben“, sagt Carina Schmidt, die rund ein halbes Jahr an Vorbereitungszeit in ihre erste Gladbacher Bierbörse investiert hat. Wer kein Bier mag, für den lohne sich ein Besuch auf der Börse trotzdem: „Es wird erstmals auch einen Weinstand geben und sogar einen Cocktailstand“, sagt Schmidt. Zudem gebe es „selbstverständlich“ auch alkoholfreie Getränke und „eine große Auswahl“ an Snacks wie Bratwürste, Crêpes oder Zuckerwatte. „Wir bedienen auch den Nachhaltigkeitsaspekt und geben keine Plastikverpackungen raus. Auch das Bier wird in Gläsern ausgeschenkt. Das schmeckt in Plastikbechern sowieso nicht so gut“, betont Schmidt.