Bericht eines Mönchengladbachers So war der Papst-Besuch in Sarajevo

„Colombo, noch 20 Minuten.“ 12. April 1997, der Papst im Anflug auf Sarajevo. Eine gespenstische Atmosphäre: Die Stadt ist, scheinbar, wieder so menschenleer wie drei Monate zuvor. Aber 11.000 Polizisten sind in Bereitschaft; in den Nebenstraßen warten versteckt deutsche, französische und italienische Panzer; auf den Dächern sind SFOR-Scharfschützen in Stellung gegangen. „Colombo minus 14“ – im Funkführungskreis wird es plötzlich hektisch: „Eine Gruppe Männer baut da irgendwas nahe dem Flughafen in der Einflugschneise auf“, meldet ein deutscher Spähtrupp. – „Können Sie Näheres erkennen?“ – „Die Männer tragen Tarnuniformen. Das Ding sieht aus wie ein Bügelbrett.“