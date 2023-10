In eisigen Höhen Mönchengladbacher erobern den Himalaya

Im Mai 1996 nahm der amerikanische Journalist Jon Krakauer an einer Mount-Everest-Expedition teil. Das Unternehmen endete in einer Katastrophe, fünf von Krakauers Kameraden kamen in einem peitschenden Schneesturm ums Leben, er selbst konnte sich mit letzter Kraft in Sicherheit bringen. Am Ende hatten zwölf Menschen ihr Leben verloren. Minutiös und eindrucksvoll schildert Krakauer in seinem Bestseller „In eisige Höhen“ den dramatischen Verlauf der Expedition. Er äußerte sich kritisch über die Auswüchse des modernen Alpinismus, doch zugleich gab er in seinem Buch einen Eindruck von der Anziehungskraft der schneebedeckten Gipfel und der Magie des Bergsteigens.