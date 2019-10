Sieger seiner Altersklasse : Mönchengladbacher räumt bei Inseltriathlon ab

Ganz schön sportlich: Der Mönchengladbacher Wolfgang Kutscher nahm am Inseltriathlon auf Norderney teil – mit großem Erfolg. Foto: Kutscher

Mönchengladbach Ein Inseltriathlon ist außergewöhnlich: schwimmen in der rauen Nordsee, Radfahren bei Gegenwind und durch die Dünentäler, Laufen auf diversen Untergründen. Wolfgang Kutscher aus Mönchengladbach hat es erlebt. Er nahm am zehnten „Islandman“-Wettbewerb auf Norderney teil.

Tage vor dem Start gab es stramme Nordseewinde, so dass am Renntag ein heftiger Wellengang am Nordstrand herrschte. Die dortige DLRG hatte das Rennen freigegeben und für die Sicherheit der Athleten gesorgt. Dennoch mussten einige Schwimmer, die sich übernommen hatten, mit dem Skijet aus der Brandung gefischt werden. Wolfgang Kutscher hatte sich für die Sprintdistanz 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen gemeldet.