Mönchengladbacher Apotheker gibt Tipps zur Erkältungszeit Wie man sich eine gute Hausapotheke zusammenstellt

Bei der richtigen Aufbewahrung von Medikamenten sind laut Lammert einige Dinge zu beachten. Am besten werde die Hausapotheke in einem abschließbaren Schrank oder Fach aufbewahrt. Sind Kinder im Haushalt, dürfte die Hausapotheke für sie nicht erreichbar sein. Medikamente seien grundsätzlich trocken, kühl und dunkel zu lagern. Manche Arzneimittel müssten im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Hinweise des Apothekers und die im Beipackzettel oder auf der Verpackung angegebenen Lagerbedingungen sollten unbedingt beachtet werden, so Lammert. Schlafzimmer oder Flur seien als Aufbewahrungsorte gut geeignet, eine Lagerung im Badezimmer mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit und Wärme hingegen nicht. Am sichersten und übersichtlichsten könnten die Medikamente in einem stabilen Medizinschrank aufbewahrt werden.