Frühwarnsystem in der Pandemie : Mönchengladbacher Abwasser wird auf Coronaviren untersucht

Frühwarnsystem in der Pandemie

Von der Kläranlage in Neuwerk werden jetzt Abwasserproben für ein Corona-Monitoring genommen. Foto: Niersverband/Jens Perkiewicz

Mönchengladbach Spuren des Corona-Virus lassen sich im Abwasser schneller nachweisen als mit dem Schnelltest. So ein Frühwarnsystem soll jetzt auch in Mönchengladbach etabliert werden.

Die Kläranlage in Neuwerk ist neuerdings eine Entnahmestelle für Abwasserproben, die dabei helfen sollen, ein Corona-Frühwarnsystem zu implementieren. Das teilte der Niesverband, der diese Kläranlage betreibt, jetzt mit. Hinter den Probenentnahmen, die zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von 24 Stunden am Zulauf der Anlage erfolgen, steckt ein Forschungsprojekt namens „Covid­ready“. Ziel davon ist es, praxistaugliche Methoden zu validieren und optimieren, die in gängigen Abwasserlaboren auf simple Weise die Virenlast quantifizieren können. Auch sollen Mutanten nachgewiesen werden können.