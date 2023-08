Rekord bei Arbeitsunfähigkeit So krank sind die Mönchengladbacher

Die Ergebnisse im Einzelnen: Deutlich mehr Fehltage als in den Vorjahren waren 2022 auf Erkrankungen des Atmungssystems zurückzuführen. Im Durchschnitt waren die Arbeitnehmer an 4,7 Tagen wegen Corona oder eines anderen Atemwegsinfektes arbeitsunfähig. 2021 hatte die Barmer 1,8 AU-Tage verzeichnet. Dieser Zuwachs um rund 160 Prozent ließe sich darauf zurückführen, dass die Lebensumstände nicht mehr so strikt eingeschränkt waren wie am Anfang der Pandemie, so Küsters. Hoch waren die Krankschreibungen bei psychischen Erkrankungen. 2022 waren die Berufstätigen im Schnitt an 5,9 Tagen wegen einer psychischen Erkrankung arbeitsunfähig (2021: 5,7 Tage). Einen Zuwachs gab es auch bei Fehlzeiten aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen: 2022 verzeichnete die Kasse hier 4,4 AU-Tage (2021: 4,2 Tage).