Kolumne Denkanstoß Wäre doch immer „Kirchentag“

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich als konfessionslos bezeichnet, den Kirchentag besucht, dann geht er mit Christinnen und Christen in den Dialog. Das gilt für viele unserer gewählten Volksvertreter und Vertreterinnen. Cem Özdemir kommt als Muslim, Robert Habeck als „weltlicher Christ“, wie er sich selbst bezeichnet, ohne kirchliche Bindung. Annalena Baerbock bezeichnet sich selbst als „nicht gläubig“, ist aber Mitglied der evangelischen Kirche, weil sie gut findet, was sie im sozial-diakonischen Bereich leistet. Friedrich Merz kommt als Katholik, der an seiner Kirche leidet, ihr aber die Treue hält. Ein ostfriesischer Pfarrer mit ‚Rasta Locken‘ predigt im Abschlussgottesdienst und passt weder von dem, was er sagt, noch mit dem, wie er es gesagt hat, in irgendeine Schublade. Und der Münchener Merkur titelt: „Gott ist queer“: Abschlusspredigt des Kirchentages in Bayern sorgt für Wirbel.