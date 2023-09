Lesen in Mönchengladbach „Jedes vierte Kind in den Grundschulen hat keine Lesekompetenz mehr“

Petra Kröber, stellvertretende Leitung des Familienzentrums Hoemenstraße, freut sich ebenfalls über einen Aufsteller für ihre Einrichtung. Sie will den „Warte(r)ich“ flexibel einsetzen. „Seine Heimat wird er natürlich in unserer Bücherei haben, aber auch bei Elterngesprächen zum Beispiel, bei denen die Kinder einmal warten müssen, soll er flexibel in der gesamten Einrichtung zum Einsatz kommen“, sagt sie. Das Familienzentrum an der Hoemenstraße ist seit 2019 stolzer Träger des Gütesiegels „Buchkita“. Dort gibt es aber nicht nur eine eigene Bücherei, sondern die Einrichtung richtet regelmäßig auch Lesungen, teils sogar mehrsprachig, aus.