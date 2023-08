Kunst in Mönchengladbach Wie fünf Künstler mit Raum und Buch in Dialog treten

Brigitta Heidtmanns kreisrundes Objekt schafft einen offenen Raum im Raum. Die recht großformatige Arbeit ist aus Einzelteilen gesteckt – nicht geklebt. Die konzentrierte, reduzierte Darstellung ist charakteristisch für die Künstlerin. Es sei ihr Gegenentwurf zur Komplexität von Welt, sagt Heidtmann. Die Möglichkeit, das Objekt auseinanderzuneh-men und verändert positionieren zu können, bedinge eine spielerische Nuance und Flexibilität, so die Künstlerin. Die Fenster in Wabenform sind Teil der ursprünglichen Ar-chitektur aus den 1960er Jahren. Thomas Hoffmann hat die Felder vermessen und einige Arbeiten passgenau daraufgesetzt, ohne kleben zu müssen. „Die Waben symbolisieren für mich auch das Lagern und Bewahren, wie es unter anderem Aufgabe einer Bibliothek ist“, sagt der Mönchengladbacher. Mit Bezügen auf Architektur und Natur verweist er auf in Büchern gesammeltes Wissen. Das Objekt eines Wabenfeldes überträgt zum Beispiel eine zeichenhaft anmutende Architektur in die Dreidimensionalität. Einige abstrakte Arbeiten entstanden in der Auseinandersetzung mit der Materialität von Rundabschnitten benutzter Werkstoffe.