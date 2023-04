Firmenjubliäum in Mönchengladbach Hölter feiert 100 Jahre Verpackungen

Wer sich auf die Suche nach Verpackungsmaterial jeglicher Art macht, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Firma Hölter – Verpackung und Logistik stoßen. Bereits seit 100 Jahren ist die Handelsfirma beim Vertrieb von Packmitteln ein verlässlicher Partner für die Herstellern der Verpackungsprodukte und die Kunden, die ihre Waren in einer angemessenen und sicheren Verpackung transportieren wollen. Das Jubiläum war der willkommene Anlass für die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, Glückwünsche auszusprechen und die entsprechende Jubiläumsurkunde an Rolf Hölter und Geschäftsführerin Heike Schilders zu überreichen. „Ich freue mich, dass die Hölter GmbH & Co KG seit so vielen Jahren erfolgreich ist“, sagt IHK-Geschäftsführer Jürgen Steinmetz bei der Übergabe der Urkunde. „Wir wünschen dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und eine gute Zukunft.“