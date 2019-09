Kolumne Denkanstoß : Saturdays for Future!

Unser Autor fordert mehr Zeit für die Familie. Foto: dpa/Peter Kneffel

Mönchengladbach Samstage sollten Zeit für die Familie bieten, findet unsere Autor. So wie früher.

Von Klaus Hurtz

Hiobsbotschaften allenthalben! Ob an Wahlabenden oder vom Tagesgeschehen, die Meldungen besitzen Hiobsqualitäten. Zeitungslektüre ist für mich immer Pflichtlektüre gewesen, und natürlich will ich informiert sein, doch lese ich heute sehr viel selektiver. Keiner kann jeden Morgen auf ein Neues das Elend der Welt schultern.

Doch mitunter erlebt man auch wohltuende Überraschungen, so hatte Lothar Schröder letzten Samstag in der RP über den Wert der früheren Samstagsrituale geschrieben. Der Artikel traf genau den Punkt, und ich kam aus dem inneren Nicken nicht heraus. Damals ging die Taktung in unserer Gesellschaft entschleunigter; wo der Konsum mittags sein Ende findet, wo die technische Kommunikation eingeschränkt ist, wo Medien nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen, da hat man Zeit für die Seinen, Zeit für sich und auch Zeit für Gott.

Ein solcher Blick zurück steht immer in der Gefahr zu verklären, und es mögen nostalgische Gefühle hineinspielen, aber er schenkt auch eine frische Sicht auf das Heute. Ist die Entwicklung sinnvoll gewesen oder gar zwangsläufig? Das Rad der Zeit vermag niemand zurückzudrehen; ein solches Unterfangen ist Narretei und als Don Quichottentum in die Weltliteratur eingegangen; aber auch unser heutiger Lebensstil ist im Fluss, und es liegt an uns, welche Richtung er einschlägt.

„Dem Tag des Herrn ging der Tag der Familie voraus – so gut und sicher wie das Amen in der Kirche.“ Dieser Schlusssatz des Artikels sollte doch sämtliche Kräfte in uns mobilisieren; denn in meiner Beobachtung haben heute die Familie, der Sonntag, die Kirche und unser Herrgott einen schweren Stand. Vielleicht zeigt dieser Befund darüber hinaus, wie auf einer tieferen Ebene das eine mit dem anderen verwoben ist. Warum aller Einsatz lohnt, diese Entwicklung anzuhalten, sie in ihr Gegenteil zu verkehren, dazu mag ein kleines Gedankenexperiment genügen. Stellen wir uns eine Welt von Morgen vor, in der familiäre Strukturen sich noch mehr aufgelöst haben; in der es keinen gemeinsamen Tag mehr gibt, an dem die Arbeitswelt für alle ruht; in der die Kirchen nur noch Museen sind und in der Gott endgültig seinen Hut hat nehmen müssen. „Schöne, neue Welt“?

Jeder mag da seine persönliche Antwort finden; für mich ist diese Vorstellung unvorstellbar. Denn die permanenten Katastrophenmeldungen kann ich nur verkraften, weil ich die Geborgenheit und den Schutz einer Familie als Urerfahrung in mir trage. Weil da ein Tag und ein Ort ist, an dem ich zu der Ruhe finden kann, die mir tiefere Perspektiven eröffnet. Weil ich um Gott weiß, der mir im Wahnsinn der Welt die Hoffnung wider aller Hoffnung schenkt. Einzig die Frohe Botschaft lässt mich die Hiobsbotschaften ertragen. Daher stimme ich Lothar Schröder aus fester Überzeugung zu: „Man darf das Verschwinden dieser alten Samstage als Verlust sehen, mit ihren kleinen Ritualen und den gemeinschaftlichen Erlebnissen.“ Doch alles, was verlorengegangen ist, kann auch wiedergefunden werden, wenn man will. Daher: „Saturdays for future!“