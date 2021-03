1400 Personen von Evakuierung betroffen : 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe in Mönchengladbach gefunden

Unweit der Fundstelle der Bombe im Bresgespark vor einigen Tagen wurde nun ein weiterer Blindgänger entdeckt. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Noch am Donnerstag wird im Bresgespark eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Schon am Mittwoch vergangener Woche hatte es in dem Gebiet einen Bombenfund gegeben. Etwa 1400 Personen sind von der Evakuierung betroffen.

14.19 Uhr Die Evakuierung ist in vollem Gange, die betroffenen Straßen sind gesperrt. Außerdem hat die Feuerwehr ihre Arbeit in der Ersatzleitstelle an der von Groote-Straße aufgenommen. Die Kita Ottostraße ist laut Stadt inzwischen geräumt.

13.35 Uhr Evakuierung beginnt um 14 Uhr Die Stadt hat inzwischen einen Zeitplan für die Evakuierung und den weiteren Ablauf bekanntgegeben. Ab 14 Uhr werden Evakuierungsteams des Ordnungsamtes auf die Anwohner und Anwohnerinnen zugehen. Die Feuerwehr setzt Lautsprecherwagen im Evakuierungsbereich ein.

Die NEW stellt zwei Evakuierungsbusse zur Verfügung. Personen, die das Evakuierungsgebiet nicht anders verlassen können, finden sie an der Dohrer Straße in Höhe Hausnummer 313, den zweiten an der Haltestelle Römerstraße. Die Leute werden zur Sporthalle Backeshof (Schlachthofstraße 76) gebracht. Dort gibt es eine Betreuungsstelle der Mönchengladbacher Hilfsorganisationen für Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, unterzukommen.

Für bettlägrige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen, kann über die Telefonnummer 19222 ein Krankenwagen angefordert werden.

Zu diesem Zeitpunkt werden im Evakuierungsbereich die Straßen gesperrt, der gesperrte Bereich sollte großräumig umfahren werden über: Friedensstraße – Gracht - Limitenstraße- Odenkirchener Straße – Mülgaustraße - Giesenkirchener Straße- Dohrerstraße - Zoppenbroich. Hinweis: Die Hauptverkehrsachse Düsseldorfer Straße ist nicht betroffen.

Im Evakuierungsbereich liegt auch die Feuerwache Stockholtweg und das Führungs- und Lagezentrum der Feuerwehr Mönchengladbach. Die Einsatzleitung und die Leitstelle der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes werden während der Entschärfungsmaßnahmen zur Feuerwache Von-Groote-Straße verlegt, die Feuerwache Rheydt mit ihren Einsatzkräften und –fahrzeugen wird zur Sporthalle Realschulstraße ausweichen. Für die Dauer der Entschärfung ist die Feuerwehr Mönchengladbach wie gewohnt über den Notruf 112 bei Notfällen, sowie über die Krankentransport-Nummer 19222 erreichbar. Der Fachbereich Feuerwehr kann über 02166-9989-0 dann nicht erreicht werden.

Rund 50 Schüler der Hauptschule Dohr wurden vom Schulgebäude Torfbend zum Schulstandort Altenbroicher Straße gebracht.

Die Kita Mummerland an der Ottstraße wird bis 14 Uhr evakuiert. Die Eltern der betreuten Kinder werden aktuell informiert.

Ab 16 Uhr kann voraussichtlich die Entschärfung beginnen.

Bombenfund im Bresgespark bestätigt Der Verdacht, dass sich im Bresgespark in Mönchengladbach-Rheydt ein weiterer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befindet, hat sich bestätigt: Bei der Untersuchung eines Geländeabschnitts nahe der Niers im so genannten Zoppenbroicher Wald hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe entdeckt.

Marcel Biewald vom KBD und sein Team werden die Bombe noch am Donnerstag entschärfen. Fest steht: Der Bereich im Radius von 500 Metern um die Fundstelle muss evakuiert werden.

Der Zeitplan für die Evakuierung, notwendige Straßensperrungen, der Zeitpunkt der geplanten Entschärfung und weitere Details werden derzeit vom Einsatzstab festgelegt. Für Fragen von Betroffenen ist das Bürgertelefon unter der Rufnummer (02161) 25-54321 geschaltet. Außerdem informiert die Stadt Mönchengladbach laufend auf www.notfallmg.de, auf Facebook und Instagram über die Lage.

Laut Stadt sind etwa 1400 Personen von der Evakuierung betroffen. Häuser auf folgenden Straßen liegen im Evakuierungsbereich: Am Hövel, Am Torfbend, Dohrer Straße, Emil-Wienands-Straße, Färberstraße, Gasstraße, Hövelstraße, Keplerstraße, Kurfürstenstraße, Max-Planck-Straße, Ottostraße, Römerstraße, Schlachthofstraße und Stockholtweg.

Schon am Mittwoch vor einer Woche musste eine Weltkriegsbombe im Bresgespark entschärft werden. Damals waren etwa 500 Personen von der Evakuierung betroffen.

(RP/togr)