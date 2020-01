Kostenpflichtiger Inhalt: Spektakuläre Unfälle : Gladbacher Fahrschule von Auto gerammt - zum zweiten Mal

So fand Michael Reiners die Räume seiner Fahrschule an der Dahlener Straße nach dem Unfall vom 2. auf den 3. Januar 2018 vor. Foto: Michael Reiners

Mönchengladbach Auf der Dahlener Straße in Mönchengladbach verlieren immer wieder Raser die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Jetzt krachte schon zum zweiten Mal ein Auto in eine Fahrschule. Dass es keine Toten gab, grenzt schon fast an ein Wunder.