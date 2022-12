Autos überschlagen sich Zwei Unfälle kurz hintereinander im Autobahnkreuz Holz

Am Vortag war die Feuerwehr schon einmal zum Autobahnkreuz Holz ausgerückt. Und auch in diesem Fall hatte sich ein Fahrzeug überschlagen. Der Unfall war am Samstag gegen 17 Uhr gemeldet worden. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden am Unfallort zwei erheblich beschädigte Pkw. Ein Wagen lag neben der Autobahn auf dem Dach in einem Graben. In beiden Wagen befand sich jeweils eine verletzte Person. Die Unfallstelle wurde sofort abgesichert und eine Fahrbahnseite gesperrt. Die beiden Verletzen wurden in Krankenhäuser gebracht. An den beschädigten Autos wurden vorsorglich die Fahrzeugbatterien abgetrennt.