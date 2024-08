„Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid“ Ehepaar tot in Mönchengladbach aufgefunden – neue Details zum Ermittlungsstand

Es waren „verdächtige Feststellungen“, die zu dem Polizeieinsatz am Donnerstag, 8. August, gegen 11.45 Uhr in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Heyden führten. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in dem Haus zehn Minuten später zwei tote Personen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Donnerstagnachmittag mit. Die Kriminalpolizei ermittle „aufgrund der Auffindesituation“ im Rahmen einer Mordkommission in dem Fall.