Grausamer Fund in Mönchengladbach Polizei findet zwei Tote in Einfamilienhaus – Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach · In einem Haus in Mönchengladbach-Heyden sind am Donnerstag, 8. August, zwei leblose Personen gefunden worden. Noch ist die Todesursache unklar. Aber es wurde eine Mordkommission eingesetzt.

08.08.2024 , 14:53 Uhr

Eine Mordkommission der Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Es waren „verdächtige Feststellungen“, die zu dem Polizeieinsatz am Donnerstagmittag, 8. August, gegen 11.45 Uhr in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Heyden führten. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in dem Haus zehn Minuten später zwei tote Personen. Mehr Kriminalität in NRW – aber bessere Aufklärungsquote Kriminalitätsstatistik 2023 Mehr Kriminalität in NRW – aber bessere Aufklärungsquote Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, ermittelt die Kriminalpolizei nun „aufgrund der Auffindesituation“ im Rahmen einer Mordkommission in dem Fall. 19 Bilder Ungelöste Vermissten- und Kriminalfälle in der Region 19 Bilder Foto: Polizei Noch sind die Umstände völlig unklar. Wie die beiden Menschen starben, will die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch nähere Angaben zu den Personen werden noch nicht gemacht mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen. Es werde nachberichtet, hieß es am Donnerstag. Am Nachmittag sind noch Einsatzkräfte, darunter auch die Spurensicherung, vor Ort.

(gap/capf)