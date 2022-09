Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 16. September 2022) : Gesundheitsamt meldet zwei Covid-Todesfälle

Mönchengladbach Beide Patienten sind im Krankenhaus gestorben. Die Zahl der infizierten Bürger und die Sieben-Tage-Inzidenz steigen weiter leicht an. Der Überblick.

Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 16. September 2022, gemeldet. Den Angaben zufolge ist ein nachweislich mit Corona infizierter Patient des Geburtenjahrgangs 1951 sowie ein Patient des Geburtenjahrgangs 1940 im Krankenhaus gestorben. Mehr als drei Wochen war in der Vitusstadt kein Covid-Todesfall mehr gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 348 Mönchengladbacher mit oder an Corona gestorben. Für ganz Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut (RKI am Freitag 117 Covid-Todesfälle – davon 21 in NRW.