Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Zwei Stolpersteine gestohlen

Mönchengladbach Die im Bürgersteig eingelassenen Messingtafeln sollen an Menschen erinnern, die von den Nazis verfolgt werden. Der Staatsschutz ist informiert.

Der Diebstahl wurde am späten Dienstagnachmittag gemeldet: In Odenkirchen sind mutwillig zwei Gedenktafeln aus dem Bürgersteig entfernt worden, die an Menschen erinnern sollen, die von den Nazis verhaftet, deportiert und in den meisten Fällen ermordet wurden.

Herausgebrochen wurden die Stolpersteine von Hermine Heimann und von ihrer Schwester Bertha Else. Bertha und Hermine wurden am 10. Dezember 1941 ab Düsseldorf ins Getto Riga deportiert. Am 9. August 1944 wurde Hermine ins KZ Stutthof gebracht, wo sie am 25. November 1944 ermordet wurde. Bertha wurde in Riga ermordet.