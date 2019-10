Ermittlungen dauern an : Zwei Schwerstverletzte bei Massenschlägerei in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Männer mussten noch in der Nacht sofort operiert werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Was sich genau in der Nacht zu Samstag in einem Gastronomiebetrieb an der Beckrather Straße in Mönchengladbach-Wickrath ereignet hat, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Bekannt ist nur, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen „einer Vielzahl“ von Personen gekommen ist.