Detonationen in Mönchengladbach : Zwei Schornsteine im JHQ gesprengt

Mönchengladbach Gegen 14 Uhr fielen zwei 46 und 27 Meter hohe Schornsteine am Dienstag um.

Auf dem Gelände des ehemaligen JHQ sind am Dienstag gegen 14 Uhr zwei 46 und 27 Meter hohe Schornsteine eines alten Heizkraftwerks gesprengt worden. Die beiden 42 Tonnen und 25 Tonnen schweren Schornsteine aus Metall standen an der Collingwood Road, in der Nähe der vom Land NRW betriebenen Erstaufnahmeeinrichtung (EAE). Die derzeit rund 300 Bewohner, deren Unterkünfte im 150 Meter großen Sicherheitsradius liegen, waren im Vorfeld in andere Gebäude verlegt worden. Die Sprengung übernahm die „Firma Reisch Sprengtechnik“ aus Bayern. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden vom Ordnungsamt und der Polizei begleitet.