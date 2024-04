Unfall in Mönchengladbach Zwei Radfahrer kollidieren – einer flüchtet

Am Samstag hatte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.45 Uhr einen Unfall an der Aachener Straße aufgenommen. Die Beamten trafen dort auf einen 20-jährigen Radfahrer. Dieser gab an, um 17.38 Uhr auf dem Radweg der Aachener Straße in Fahrtrichtung Waldnieler Straße unterwegs gewesen zu sein.