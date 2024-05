Studie für Innenstadt Mönchengladbach Zwei Pläne für das Peek & Cloppenburg-Gebäude

Viele Städte stehen vor dem Problem, dass große Einzelhandelsimmobilien frei werden und Alternativen dafür her müssen. Die Stadt hat dazu mit Mitteln aus der Städtebauförderung nun eine Studie für das Gebäude an der Hindenburgstraße anfertigen lassen, in dem heute noch „Peek & Cloppenburg“ untergebracht ist auf zwei Etagen. Die Ergebnisse des Büros Drees & Sommer aus Köln liegen jetzt vor.