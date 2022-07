Tat hatte Entsetzen in Mönchengladbach ausgelöst : Zwei neue Stolpersteine nach Diebstahl verlegt

Zwei von fünf Messingsteinen waren in Odenkirchen entwendet worden. Die Gedenktafeln erinnern wieder an Bertha Else und Hermine Heimann. Foto: Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach fünf Monaten wurden die fehlenden Steine ersetzt. An wen sie erinnern, warum sie wichtig sind und wer für die Kosten aufkommt.

Die Tat hatte großes Entsetzen in der Stadt ausgelöst. Erinnerten die Steine doch an zwei während der NS-Zeit deportierte und später ermordete Frauen, die zuletzt in Mönchengladbach gelebt hatten. Hermine Heimann (Jahrgang 1903), nach der Deportation 1941 nach Riga am 25. November 1944 ermordet, und Bertha Else Heimann (Jahrgang 1908). Bertha Else Heimann wurde 1941 nach Riga deportiert, 1944 ins KZ Stutthof gebracht und dort am 25. November 1944 ermordet.