„Absolut steigende Schülerzahlen“ Wie in Mönchengladbach zwei neue Grundschulen entstehen

Mönchengladbach ist eine wachsende Stadt mit neuen Wohngebieten, vielen Zuzügen und großer Zuwanderung. So schön das einerseits laut Schuldezernentin Christiane Schüßler ist, umso größer seien auch die Herausforderungen, den vielen Kindern angemessene Rahmenbedingungen in den Schulen zu ermöglichen – was Personal und Räume angeht. „Wir haben absolut steigende Schülerzahlen“, sagt Schüßler. 11.000 Kinder gebe es bereits im Primarbereich, „und wir sind noch immer nicht an der Spitze angelangt“, betonte die Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport.