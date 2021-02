Brutaler Überfall in Mönchengladbach : Zwei Maskierte fesseln 77-Jährige in ihrem Haus

Zwei Maskierte fesseln 77-Jährige in ihrem Haus

Brutaler Überfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Täter drohten der Frau, sie würden zuerst ihren Hund und dann sie umbringen. So erpressten sie die Herausgabe von Schmuck und Geld. Nach einer Stunde ließen die 77-Jährige verletzt zurück.

Die Polizei meldet einen brutalen Raubüberfall auf eine 77-Jährige. Die Frau wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in ihrem Haus in einem Venner Wohngebiet gefesselt, erpresst und bestohlen. Etwa eine Stunde lang hielten die maskierten Männer sich im Haus der Frau auf und fügten ihr leichte Verletzungen zu. Sie erbeuteten Schmuck und Geld und entkamen unerkannt. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet.