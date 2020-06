Unfall in Mönchengladbach : Zwei Männer ohnmächtig in Gülle gestürzt

Der 70-jährige Landwirt und sein 34-jähriger Helfter schwebten nach ihrer Bergung aus der Sickergrube in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren vor Ort. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Ein Landwirt (70) und sein Nachbar (34) sind in einer Sickergrube bewusstlos gefallen. Ihr Zustand war laut Feuerwehr am Sonntag noch kritisch.

Für einen 70-jährigen Landwirt aus dem Rheindahlener Land und seinen 34-jährigen Nachbarn ist eine Güllegrube beinahe zur tödlichen Falle geworden. In einer dramatischen Rettungsaktion hat die Feuerwehr die bewusstlosen Männer am Samstag aus der etwa vier Meter tiefen Grube geborgen. Bei beiden war offenbar Gülle in die Lunge gedrungen. Am Sonntagnachmittag waren sie laut Feuerwehr weiter in einem kritischen Zustand.

„Die Reanimation dauerte lange“, sagte Feuerwehrchef Jörg Lampe. „Wir brauchten fast eine Stunde, bis wir sie für den Transport stabilisiert hatten.“ Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Gladbach und der 70-Jährige in eine Klinik in Duisburg gebracht. Beide mussten an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Am Sonntagmittag hatte der zuständige Direktionsleiter der Feuerwehr zunächst gesagt, dass der 70-jährige Landwirt gestorben sei. Einige Stunden später korrigierte die Feuerwehr die Aussage: Es habe missverständliche Informationen aus dem Krankenhaus gegeben; der 70-Jährige sei in eine andere Klinik verlegt worden.

Zum Unfallhergang sagte die Feuerwehr: Der Landwirt (70) soll gegen 10.30 Uhr am Samstag in die Grube gestiegen sein, um etwas nachzusehen. Ersten Berichten zufolge soll die Gülle kurz zuvor abgesaugt worden sein; auf dem Boden des Tanks soll der Flüssigmist aber noch etwa 60 Zentimeter hoch gestanden haben. Der 70-Jährige verlor in der Grube das Bewusstsein und fiel in die stinkende Dünge-Brühe. Ein 34-jähriger Nachbar wollte helfen, kletterte hinterher und wurde ebenfalls ohnmächtig. Die Lebensgefährtin des 34-Jährigen soll kurz darauf die Feuerwehr verständigt haben.

„Als der Notruf kam, befand sich ein Einsatzwagen zufällig in nur 300 Meter Entfernung vom Geschehen“, sagte Feuerwehrchef Lampe. Während zwei Einsatzkräfte die Notausrüstung anlegten, zog ein dritter Feuerwehrmann die Unfallopfer aus der Grube. Auch dieser Feuerwehrmann wurde ohnmächtig und musste behandelt werden.

Besonders tragisch: Die Bergung geschah unter den Augen der Familien der Unfallopfer. Für sie wurden die Notfallseelsorge verständigt. Auch die Einsatzkräfte – 18 Berufsfeuerwehrleute und neue freiwillige Kräfte – waren seelisch mitgenommen. „Wir haben sofort eine Nachbesprechung gemacht, damit da nichts hängen bleibt“, sagt Lampe.